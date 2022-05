MFG mit hohen Zielen bei NR-Wahl und in Oberösterreich

Acht Monate nach ihrem überraschenden Landtagseinzug in Oberösterreich hat die Liste MFG große Ziele: Man wolle bei der nächsten Nationalratswahl antreten, Landesparteiobmann Joachim Aigner erwartet sogar ein zweistelliges Ergebnis. In Oberösterreich will man 2027 in allen 438 Gemeinden bei der Kommunalwahl kandidieren - das hat 2021 nur die ÖVP geschafft.