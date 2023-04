Großbrand zerstörte Kleidungsmarkt in Bangladesch

Ein riesiges Feuer hat in Bangladeschs Hauptstadt Dhaka einen beliebten Kleidungsmarkt zerstört. Hunderte Feuerwehrleute waren am Dienstag im Einsatz, um die Flammen einzudämmen. Elf Menschen wurden nach Angaben der Polizei verletzt. Mehrere Viertel rings um den Bongo Bazar, der im ältesten Teil der Metropole liegt, waren in dicken schwarzen Rauch gehüllt.