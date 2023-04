Schanigartensaison in Wien eröffnet

Bei eher noch winterlichen Temperaturen ist am Dienstag in Wien die Schanigartensaison eingeläutet worden. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und Wirtschaftskammerpräsident Walter Ruck trafen sich im Cafe Stein, um dort gemeinsam das freudige Ereignis zu zelebrieren. Eine Eröffnung im klassischen Sinn stellte die Zeremonie allerdings nicht dar. Denn seit einigen Jahren dürfen in der Bundeshauptstadt die Gastro-Freiluftareale auch in den Wintermonaten betrieben werden.