"Es ist unbeschreiblich, welches Leid die Menschen in der Erdbebenregion durchmachen müssen. Über 9 Millionen Menschen - so viel wie in Österreich leben - sind von den Folgen dieses verheerenden Erdbebens betroffen", betonte Totschnig. Durch die Hilfe des WFP erhielten rund eine Million Menschen Hilfe, so der Landwirtschaftsminister. "Rund 900.000 werden täglich mit warmen Speisen versorgt und rund 100.000 Menschen, insbesondere Familien, werden mit Lebensmittelpaketen versorgt."

Österreich unterstütze die Türkei auch beim Wiederaufbau und der Instandsetzung der landwirtschaftlichen Betriebe, so Totschnig weiter. So habe er sich mit dem türkischen Landwirtschaftsminister vor Ort auf einen verstärkten Austausch in den Bereichen Land-, Forst- und Wasserwirtschaft verständigt, erklärte der Landwirtschaftsminister.

Am 6. Februar hatten zwei Beben der Stärke 7,7 und 7,6 den Südosten der Türkei und Nordsyrien erschüttert. In der Folge starben mehr als 56.000 Menschen. Allein in der Türkei wurden mehr als 300.000 Gebäude zerstört sowie stark oder mittelstark beschädigt. Die in der Türkei betroffene Region ist bekannt unter dem Namen "fruchtbarer Halbmond". Von dort stammten fast 15 Prozent des landwirtschaftlichen Bruttoinlandsprodukts und 20 Prozent der türkischen Lebensmittelexporte. Genaue Zahlen über die Situation in Syrien sind kaum verfügbar.