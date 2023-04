Pole lebte jahrelang mit mumifizierter Leiche seiner Mutter

In Polen hat ein Mann jahrelang mit der mumifizierten Leiche seiner Mutter gelebt. Der 76-Jährige habe die Tote offenbar seit mehr als 13 Jahren bei sich gehabt, sagte eine Sprecherin der zuständigen Staatsanwaltschaft in Gleiwitz (Gliwice) am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Eine DNA-Analyse habe ergeben, dass es sich um seine Mutter handle.