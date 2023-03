Spuren von radioaktivem Material in Thailand gefunden

Auf der Suche nach einem aus einem Kraftwerk verschwundenen Behälter mit hoch radioaktivem Inhalt haben thailändische Ermittler Spuren gefunden. In einer nahe gelegenen Gießerei in der Provinz Prachinburi seien Spuren von Cäsium entdeckt worden, teilte der Gouverneur Ronnarong Nakornjinda am Montag mit. Unklar sei, ob der Behälter "bereits geschmolzen ist". Das radioaktive Material sei in einem geschlossenen Bereich, es gebe keine Hinweise auf eine Kontamination der Umgebung.