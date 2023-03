Brigittenauer Missbrauchs-Opfer durch halb Wien verfolgt

Der 24-Jährige, der am vergangenen Samstagmorgen in Wien-Brigittenau eine 26 Jahre alte Frau vor der U-Bahn-Station Jägerstraße missbraucht haben soll, hatte diese bereits in einer Disco belästigt, in der sich die junge Frau bis gegen 5.00 Uhr aufhielt. Danach verfolgte er sie - von der 26-Jährigen unbemerkt - durch die halbe Stadt, nämlich von Meidling bis in die Brigittenau, wie die jüngsten Erhebungen gezeigt haben.