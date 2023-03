16-Jähriger in Kärnten rastete wegen WLAN-Deaktivierung aus

Weil seine Mutter das WLAN deaktiviert hat, ist Samstagabend ein 16-Jähriger in einer Wohnung in Spittal an der Drau in Kärnten ausgerastet. Die 46-Jährige wollte zunächst, dass ihr Sohn mit seinem Shooter-Spiel aufhört, weil er dabei aggressiv geworden war. Als sie den Internetzugang lahmlegte, griff der Bursche in der Küche nach einem Messer und bedrohte seine Mutter und seine Schwester, hieß es in der Aussendung der Landespolizeidirektion Kärnten.