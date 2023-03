Zelte von Erdbebenopfern in der Türkei überschwemmt

Starker Regen in der Südosttürkei macht den Menschen in der Erdbebenregion zu schaffen. In Iskenderun in der Provinz Hatay sei Wasser in Zelte eingedrungen, berichtete die Nachrichtenagentur DHA am Dienstag. Auf Bildern waren Lacken und Schlamm um die Zelte zu sehen. Oppositionspolitikerin Canan Kaftancioglu teilte auf Twitter ein Video, auf dem zu sehen ist, wie eine Frau weinend versucht, Wasser aus ihrem Zelt zu drängen.