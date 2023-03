Prozess um Bestechungsversuch in Wiener Impfcontainer

Am Tag, an dem auch in der Bundeshauptstadt die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln und Gerichten gefallen ist, hat sich eine Hausfrau und Mutter wegen eines Bestechungsversuchs im Zusammenhang mit der Schutzimpfung gegen Covid-19 am Landesgericht für Strafsachen verantworten müssen. Die Frau hatte am 11. November 2021 in einem Impfcontainer in Wien-Liesing einem Arzt 300 Euro angeboten, wenn er sie als geimpft ins Impfregister eintrage und ihr die Impfung erspare.