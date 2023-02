44-jähriger Pole kam auf A9 in der Steiermark ums Leben

Ein Fußgänger ist am Samstag gegen 5.30 Uhr auf der Pyhrn Autobahn (A9) bei Straß in der Steiermark (Bezirk Leibnitz) ums Leben gekommen. Der Mann war in Fahrtrichtung Linz unterwegs, als ihn ein Pkw erfasste, weitere Fahrzeuge überfuhren ihn, berichtete die Polizei. Bei dem Toten dürfte es sich um einen 44 Jahre alten Polen handeln, restlos geklärt war das zunächst aber ebenso wenig wie die Hintergründe des Vorfalls. Eine Obduktion wurde angeordnet.