In Tulln angeschossener Kaiseradler operiert

In Tulln ist nach Angaben von BirdLife Österreich vom Donnerstag ein Kaiseradler angeschossen worden. Sein Zustand sei nach erfolgter Operation stabil. Ob der Greifvogel jemals wieder in die Freiheit entlassen werden könne, bleibe jedoch abzuwarten. Es handle sich um ein im vergangenen Jahr in Tschechien geborenes Tier.