Lärmschutzwand mit Schilf vom Neusiedler See für S33 in NÖ

Die Asfinag beschreitet beim Schutz vor Verkehrsgeräuschen unkonventionelle Wege. Im Zuge von Sanierungsarbeiten entsteht an der Kremser Schnellstraße (S33) im Raum Herzogenburg (Bezirk St. Pölten) ab dem Frühjahr eine Lärmschutzwand mit Schilf vom Neusiedler See. Angebracht werden die Schilf-Holz-Elemente nach Angaben vom Mittwoch im Rahmen eines Forschungsprojekts zum Einsatz alternativer Materialien. Geplant sind vier Steherlängen - also 16 Meter - in Fahrtrichtung Krems.