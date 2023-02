28 Jahre unschuldig in Haft - Mann in USA freigelassen

Nach 28 Jahren hinter Gittern ist Medienberichten zufolge ein Mann in den USA aus dem Gefängnis entlassen worden. Ein Berufungsgericht in St. Louis in Missouri befand, dass der Verurteilte das Verbrechen - den Mord an einem Mann 1994 - nicht begangen habe, wie der Sender CNN und andere Medien berichteten. Grundlage für die Entscheidung von Richter David Mason waren demnach glaubhafte Aussagen zweier Männer, von denen einer die Tat gestand und einen Mittäter belastete.