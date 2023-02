54-Jähriger bei Lawinenabgang in Tirol gestorben

Die Serie an tödlichen Lawinenunfällen in Tirol hat sich zu Wochenbeginn fortgesetzt. Ein 54-jähriger Einheimischer geriet am Montag bei einem Lawinenabgang im Tiroler Ötztal unter die Schneemassen und wurde erst am Dienstag geborgen. Der Mann war Montagfrüh alleine zu einer Skitour in Niederthai in der Gemeinde Umhausen im Ötztal aufgebrochen und bis zum Nachmittag nicht zurückgekehrt. Angehörige schlugen daraufhin Alarm, bestätigte die Polizei der APA Medienberichte.