Mann in Vbg. nach 45 Minuten aus vereistem Bach gerettet

Ein Mann ist am Samstagnachmittag im Kleinwalsertal in ein vereistes Gewässer gestürzt und unter die Eisdecke geraten. Die Polizei berichtete nun über weitere Details, so musste der 69-Jährige rund eine Dreiviertelstunde im eiskalten Wasser ausharren, bis er vom Rettungshubschrauber mittels Tau geborgen werden konnte. Die Bergung war laut den Einsatzkräften sehr schwierig.