Lawinenunglück in Tibet forderte mindestens acht Tote

Bei einem Lawinenunglück in Tibet sind mindestens acht Menschen ums Leben gekommen, mehrere weitere wurden am Mittwochabend noch vermisst. Der Lawinenabgang ereignete sich am Dienstagabend am Ausgang eines Tunnels der Autobahn, die von der Stadt Nyingchi im Kreis Medog in den Kreis Mainling im Südosten Tibets führt, wie die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua berichtete.