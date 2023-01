Mehrere Verschüttete bei Lawinenabgang in Tirol gerettet

Ein Lawinenabgang im freien Gelände im Bereich der Stubaier Wildspitze am Stubaier Gletscher in Tirol mit mehreren Verschütteten ist am frühen Dienstagnachmittag glimpflich ausgegangen und alle Beteiligten wurden lebend geborgen. Eine Person wurde ganz verschüttet, der Rest geriet nur zum Teil unter die Schneemassen. Wie es von der Polizei zur APA am Abend hieß, wurden drei Personen verletzt, davon musste eine mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.