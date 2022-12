Drei Menschen bei Autounfall in Frankreich gestorben

Bei einem Autounfall am Heiligen Abend sind in Nordfrankreich drei Menschen gestorben. Eines der Opfer war ein Kleinkind, wie die Rettungskräfte Sonntagfrüh mitteilten. Bei dem Unfall mit drei Autos wurden am Samstagabend demnach elf Menschen verletzt. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht.