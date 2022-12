Geiselnahme in Dresden gibt Rätsel über Motiv auf

Dramatische Stunden im Dresdner Adventstrubel: Ein bewaffneter Mann hat am Samstag mit einer Geiselnahme in einem Einkaufszentrum, einem Tötungsdelikt und einem Angriff auf einen Radiosender die sächsische Hauptstadt stundenlang in Angst und Schrecken versetzt. Beim Zugriff durch Spezialkräfte der Polizei wurde der 40 Jahre alte Deutsche am Samstagmittag im Einkaufszentrum Altmark-Galerie überwältigt. Er starb wenig später an den dabei erlittenen Verletzungen.