Klimaaktivisten blockieren Münchner Flughafen

Wegen eines Klimaprotests ist nach Angaben des Münchner Flughafens am Donnerstag eine der beiden Start- und Landebahnen des Airports gesperrt worden. Laut einem Sprecher des Flughafens haben sich Aktivisten am Rollfeld im Norden des Flughafens festgeklebt. Mit Beeinträchtigungen im Luftverkehr sei zu rechnen. Die Polizei rückte zu einem Großeinsatz aus. Erneut haben Klimaschutz-Demonstranten nach eigenen Angaben auch versucht, den Betrieb am Berliner Flughafen zu stören.