UN-Chef fordert Frieden mit der Natur zum Start von Gipfel

Mit eindringlichen Worten hat UNO-Generalsekretär António Guterres die Teilnehmerstaaten des Weltnaturgipfels in Kanada zum "Friedensschluss mit der Natur" aufgerufen. Der Planet brauche ein starkes Abkommen zum Schutz der Artenvielfalt auf der Erde: "Mit unserem bodenlosen Appetit auf unkontrolliertes und ungleiches wirtschaftliches Wachstum ist die Menschheit zu einer Massenvernichtungswaffe geworden", sagte Guterres am Dienstag in Montreal bei der Eröffnung des Gipfels.