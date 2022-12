Greenpeace projiziert Artenschutz-Botschaft auf UNO-City

Im Vorfeld der 15. UN-Artenschutzkonferenz CBD15 im kanadischen Montreal hat die Umweltschutzorganisation Greenpeace Montagabend die 300 Quadratmeter große Botschaft "Stoppt das Artensterben. Jetzt!" auf die Wiener UNO-City projiziert. Nicht nur in Österreich, sondern auch in zehn weiteren Ländern machte die Organisation auf die Artenkrise aufmerksam. Damit will Greenpeace die Forderung nach einem starken Artenschutzabkommen mit einem konkreten Umsetzungsplan unterstreichen.