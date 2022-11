Dreijähriger im Flachgau in Kinderwagen von Pkw erfasst

Ein dreijähriges Kind ist am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall in Grödig (Flachgau) verletzt worden. Laut Polizei wollte die 36-jährige Mutter die L104 bei einer Bushaltestelle mit einem Doppelkinderwagen überqueren, in dem sich der Sohn und die einjährige Tochter befanden. Dabei erfasste ein aus Richtung St. Leonhard kommendes Auto den Kinderwagen. Der oder die Lenkerin des Pkw fuhr ohne anzuhalten einfach weiter.