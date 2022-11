Weiter Hunderte Vermisste nach Erdbeben in Indonesien

Zwei Tage nach einem Erdbeben auf der indonesischen Hauptinsel Java mit mindestens 268 Toten dauert die Suche nach Hunderten Vermissten an. Nach Angaben der Behörden wurden am Mittwoch (Ortszeit) noch immer 151 Menschen vermisst. "Unser Fokus liegt darauf, in den nächsten drei Tagen die Vermissten zu finden", sagte der Leiter des Nationalen Katastrophenschutzes.