50.000 Euro für Hinweise zu tödlicher Wiener Home Invasion

Seit dem 19. Mai sucht die Polizei nach dem oder den Tätern, die eine 79-Jährige in ihrer Wohnung in Wien-Neubau so brutal überfallen haben, dass sie fünf Tage später im Krankenhaus ihren Verletzungen erlag. Nun wurde eine Belohnung von 50.000 Euro für den entscheidenden Hinweis ausgelobt. Die Frau hatte u.a. schwere Kopfverletzungen erlitten, weshalb die Polizei sie nicht mehr befragen konnte. Die Ermittler konnten weder eine Raubabsicht noch ein Sexualdelikt ausschließen.