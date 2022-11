Kind in Deutschland jahrelang in Haus festgehalten

Ein acht Jahre altes Mädchen soll in Deutschland nahezu sein gesamtes bisheriges Leben lang in einem Haus im Sauerland festgehalten worden sein. Die Staatsanwaltschaft in Siegen in Bundesland Nordrhein-Westfalen ermittelt gegen die Mutter des Kindes und die Großeltern, sagte ein Sprecher am Samstag. Man geht davon aus, dass sie es dem Mädchen verwehrt hätten, "am Leben teilzunehmen" - weder im Kindergarten, noch an der Schule oder im Spiel mit anderen Kindern.