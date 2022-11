Spider-Man & Co. gegen Drogendealer in Peru

Im Kampf gegen Drogendealer setzt die Polizei in Peru auf Superhelden: Spider-Man, Captain America, Thor und Black Widow stürmten am Wochenende ein gefährliches Viertel in Lima, brachen eine Tür auf und nahmen vier mutmaßliche Drogendealer fest. Bei den vier "Avengers"-Helden handelte es sich um Mitglieder einer Sondereinheit, die vorgaben, Werbung für ein Halloween-Konzert zu machen.