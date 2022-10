Die ARA setzte sich demnach seit Jahren für eine einheitliche Sammlung von Kunststoffverpackungen ein. "Die Sammlung wurde innerhalb der einzelnen Bundesländer unterschiedlich gehandhabt", sagte ARA-Vorstandssprecher Harald Hauke. Dies führte bei vielen Bürgerinnen und Bürgerinnen zu Unsicherheiten bei der richtigen Mülltrennung", erklärte er.

Das ändert die Verpackungsverordnung ab dem kommenden Jahr: Ab 1. Jänner 2023 werden alle Kunststoffverpackungen in der Gelben Tonne oder dem Gelben Sack gesammelt. 2025 ist dann die gemeinsame Sammlung von Kunststoff- und Metallverpackungen in ganz Österreich verpflichtend. Die Bundesländer Kärnten, Niederösterreich, Salzburg und Wien sowie einige Bezirke in Oberösterreich setzen diesen Schritt bereits 2023 um. Die restlichen Bundesländer sammeln Kunststoff- und Metallverpackungen in den nächsten zwei Jahren noch getrennt in der Gelben Tonne bzw. im Gelben Sack und der Blauen Tonne.