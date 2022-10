Mindestens zwei Tote durch Hurrikan "Roslyn" in Mexiko

Durch den Hurrikan "Roslyn" sind in Mexiko mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Auf der Laguneninsel Mexcaltitán im Bundesstaat Nayarit starb am Sonntag ein 80-jähriger Mann, als sein Haus infolge des Sturms einstürzte, wie die Feuerwehr mitteilte. Ein weiteres Todesopfer des Sturms gab es nach Angaben eines regionalen Behördenvertreters in der Ortschaft Rosamorada in Nayarit.