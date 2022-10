Mindestens drei Tote bei Erdrutsch in Venezuela

Bei einem Erdrutsch in Folge heftigen Regens sind in Venezuela mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Dies teilte der Präsident des südamerikanischen Landes, Nicolás Maduro, am Montagabend (Ortszeit) mit. "Der Schaden ist groß", sagte Maduro in einem Video. Zudem waren der Regierung des Bundesstaates Aragua zufolge 50 Familien von den Überschwemmungen in der Stadt Maracay betroffen.