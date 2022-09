Die Beamten des Landeskriminalamts Wien waren den Verdächtigen seit März 2020 auf der Spur. Die Suchtmittel wurden laut den Ermittlungen national, aber auch international per Internet verkauft.

Am 19. September war es nach umfangreichen Observationen so weit: Das Pärchen wurde festgenommen, die Drogen bei Hausdurchsuchungen in zwei Wohnungen in der Josefstadt sowie Penzing gesichert. Mengenmäßig machten 19.000 Tabletten Ecstasy den Löwenanteil der verschiedenen Arten aus. Die 20 Kilogramm hätten auf der Straße bzw. im Darknet Millionen eingebracht. An Bargeld fanden die Polizisten jedoch nur 5.000 Euro.