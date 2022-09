Jungfamilie starb bei Frontalzusammenstoß in Deutschland

Bei einem frontalen Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Lastwagen ist am Sonntag in Deutschland eine Familie mit zwei Kleinkindern ums Leben gekommen. Der 25-jährige Fahrer war mit seinem Auto auf der Bundesstraße 51 im Landkreis Osnabrück um 1.20 Uhr auf die Gegenfahrbahn gekommen. Das teilte ein Sprecher der Polizei am Vormittag mit. Zwischen Ostercappeln und Bohmte kollidierte das Auto mit einem Lastwagen, der in Richtung Osnabrück unterwegs war.