Nach Berichten von Lokalzeitungen wurden die Opfer zerquetscht, als Tausende aus dem Konzertgelände herausdrängten. Das Unglück ereignete sich demnach auf einer Freifläche während der "Xelafer"-Feierlichkeiten anlässlich des Unabhängigkeitstages in Quetzaltenango. Das zentralamerikanische Guatemala hatte am 15. September 1821 die Unabhängigkeit von Spanien erlangt. Zum Unabhängigkeitstag konnten in diesem Jahr wieder größere Veranstaltungen stattfinden, nachdem sie zwei Jahre lang wegen der Corona-Pandemie ausgefallen waren.