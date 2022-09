13 Millionen Menschen besuchten bisher Haus des Meeres

13 Millionen Gäste haben das Haus des Meeres in 65-jähriger Bestehensgeschichte besucht. Am Mittwoch war es so weit und mit einer steirischen Dreier-Generationen-Gruppe von Großmutter, Mutter und Tochter wurde die 13. Million geknackt. "Selbstverständlich waren die Jubiläumsgäste eingeladen und mussten keinen Eintritt zahlen. Außerdem bekamen sie zusätzlich Gutscheine für das Dachrestaurant Ocean Sky und für den Shop", hieß es in einer Aussendung des Aquazoos am Donnerstag.