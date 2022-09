Erneut großer Waldbrand bei Bordeaux

Nach zwei schlimmen Waldbränden in den vergangenen zwei Monaten ist in der Gegend von Bordeaux erneut ein großer Brand ausgebrochen. Mehr als 500 Einwohner hätten ihre Häuser verlassen müssen, teilte die Präfektur am Dienstag mit. Bisher seien bei dem Feuer etwa 40 Kilometer westlich von Bordeaux vier Häuser und 1300 Hektar Land abgebrannt. Am Montag war das Thermometer in Bordeaux erneut auf 37,5 Grad geklettert.