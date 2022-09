Toter Bub in Tirol - Eltern bieten 30.000 Euro für Hinweise

Die Eltern jenes sechsjährigen Buben, der nachdem sein Vater in St. Johann in Tirol niedergeschlagen worden war in der Kitzbüheler Ache ertrunken ist, bieten nun für entscheidende Hinweise eine Belohnung in Höhe von 30.000 Euro. "Um die Polizei in der Aufklärung dieses Verbrechens zu unterstützen, bitten wir Sie um Ihre Mithilfe", teilten die Eltern am Samstag mit. Laut Tirol-Ausgabe der "Kronen Zeitung" ergaben die Ermittlungen bisher keine heiße Spur.