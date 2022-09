Die beiden Opfer - ein 82-Jähriger und dessen 78-jährige Ehefrau - erlitten Knochenbrüche, starke Prellungen sowie Schnittverletzungen an Händen und Füßen. Spitalsbehandlungen waren notwendig. Das Paar leidet seit der Tat vom 23. Jänner u.a. unter schweren Angstzuständen und wird psychologisch betreut.

Ins Visier der Ermittler vom Landeskriminalamt Niederösterreich geriet zunächst ein 28-jähriger Serbe. Er soll das verwendete Fluchtfahrzeug erworben haben. Das Kfz wurde in Wien-Favoriten sichergestellt. In der Folge wurden sechs weitere serbische Staatsbürger im Alter von 29 bis 48 Jahren ausgeforscht.

Die beiden in Österreich aufhältigen Beschuldigten, der 28-Jährige und ein 48-Jähriger, waren nicht geständig. Der Jüngere wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert, sein Komplize angezeigt. Ein 43-Jähriger wurde am 29. März auf Grundlage eines europäischen Haftbefehls in Kroatien festgenommen und am 4. August nach Österreich ausgeliefert. Der Mann war geständig. Weiterhin gefahndet wird vier nach Beschuldigten im Alter von 29 bis 47 Jahren.

Die Tätergruppe verübte nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich auch mehrere internationale Straftaten. Erhebungen zu ähnlich wie im Bezirk Gänserndorf gelagerten Fällen im In- und Ausland waren im Gange. Sachdienliche Hinweise über den Aufenthaltsort der Beschuldigten, auf Wunsch auch anonym, wurden an das Landeskriminalamt Niederösterreich (Tel.: 059133-30-3333) erbeten.