Designer Harald Glööckler feiert 35 "pompööse" Jahre in Wien

Der deutsche Modeschöpfer Harald Glööckler hat am Donnerstagabend im Wiener Stadtpalais Liechtenstein in einer außergewöhnlichen Modeschau ausgewählte Kreationen präsentiert. Die "Kunstwerke" sind eine Hommage an die Eleganz der 60er-Jahre, erzählte der Paradiesvogel im Gespräch mit der APA. "Ich möchte den Geist mit schönen Dingen füttern", fuhr er fort. Er habe in dem Sinn nichts zu verkaufen, die Kleider sieht er eher als Kunstwerke.