Vorarlberger für das Schütteln seines Sohnes verurteilt

Ein 28-jähriger Vater ist am Dienstag am Landesgericht Feldkirch verurteilt worden, weil er seinen nur wenige Monate alten Sohn geschüttelt hat. Wegen schwerer Körperverletzung wurde eine bedingte Haftstrafe von sechs Monaten sowie eine unbedingte Geldstrafe in Höhe von 1.800 Euro ausgesprochen. Das Baby wurde schwer verletzt, ob Dauerfolgen bleiben, steht noch nicht fest. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.