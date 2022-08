Rekord-Drogenfund im Hafen von Melbourne

Australische Behörden haben eine historisch große Menge der Droge Fentanyl im Hafen von Melbourne sichergestellt. Bei den bereits im Februar gefundenen Drogen handle sich um die größte je entdeckte Lieferung in das Land, hieß es am Montag in Mitteilungen der australischen Polizei und des Grenzschutzes. Die Ermittler fanden mehr als elf Kilo reines Fentanyl in Pulverform. Fentanyl ist ein synthetisches Opioid, erheblich stärker als Heroin.