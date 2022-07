Tote nach Regenfällen im Jemen - darunter vier Kinder

Im Jemen sind am Sonntag bei Überschwemmungen zehn Menschen ums Leben gekommen, darunter vier Kinder. Die Kinder seien umgekommen, als in der Hauptstadt Sanaa ein Gebäude zusammenbrach, teilten die Behörden mit. Sechs weitere Menschen wurden mit einem Auto in der Nähe von Sanaa fortgespült. Der Jemen ist das ärmste Land der arabischen Halbinsel.