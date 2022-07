300 Menschen in Friaul wegen Brände evakuiert

Mehr als 300 Personen sind am Samstagabend in der Gemeinde Savogna d'Isonzo in der friaulischen Provinz Görz (Gorizia), wegen der Gefahr evakuiert worden, dass ein Brand vom slowenischen Karst nach Italien übergreift. Die Entscheidung wurde wegen der starken Winde getroffen, die in der Nacht in Richtung Italien wehten, wie lokale Medien berichteten.