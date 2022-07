Zehn Tote bei Unglück in Bergwerk in China

Bei einem Unglück in einem Kohlebergwerk in China sind zehn Menschen getötet und sieben weitere verletzt worden. Die Arbeiter und ihre Fahrzeuge seien "begraben" worden, als ein Teil eines Berges in der Stadt Baiyin in der nordwestlichen Provinz Gansu eingestürzt sei, berichtete der staatliche Fernsehsender CCTV am Samstag. Zur Einsturzursache seien Ermittlungen aufgenommen worden.