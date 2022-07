Die 90-Jährige wurde von den Einsatzkräften mit einer Drehleiter vom Balkon gerettet. Für ihren Mann kam jede Hilfe zu spät. Die Frau, die eine Rauchgasvergiftung erlitten hatte, wurde bereits in die Justizanstalt eingeliefert.

Nach dem Brand, dessen Ursache zunächst unklar war, hatte das Wiener Landeskriminalamt die Ermittlungen übernommen. Die Feuerwehr war gegen 2.30 Uhr alarmiert worden. Rund zwei Stunden lang löschten die Einsatzkräfte den Brand. Die Feuerwehrmänner mussten unter Atemschutz die Flammen auch von innen eindämmen. 27 Mann und sechs Fahrzeuge waren im Einsatz.

