Mindestens 23 Tote bei Busunglück in Ägypten

Bei einem Busunfall in Ägypten sind mindestens 23 Menschen getötet und 30 weitere verletzt worden. Der Bus sei am Dienstag auf einer Wüstenstraße in der südlich von Kairo gelegenen Provinz Minja mit einem Lastwagen zusammengestoßen, teilte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums mit. Der Bus war auf der Fahrt nach Kairo. Er sei mit hoher Geschwindigkeit auf den Lastwagen geprallt, der wegen einer Reifenpanne am Straßenrand gestanden habe, schrieb die Zeitung "Al Watan".