SPÖ fordert ein Grundrecht auf Naturgenuss in Österreich

Die Forderung nach einem Grundrecht auf Naturgenuss in Österreich in der Verfassung hat SPÖ-Umwelt- und Klimasprecherin Julia Herr am Montag in einer Pressekonferenz gestellt. Gerade in Anbetracht der Urlaubszeit und der Teuerung würden Menschen Erholung und Abkühlung in der heimischen Natur suchen, doch während 60 Kilometer freien Wasserzugang in Wien zur Verfügung stünden, schaue es anderswo mit Seezugängen oft schlecht aus.