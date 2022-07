Massenbestattung nach Tod von 21 Jugendlichen in Südafrika

Nach dem rätselhaften Tod von 21 Jugendlichen in einer südafrikanischen Kneipe haben sich am Mittwoch Tausende Trauernde zu einer Massenbestattungszeremonie versammelt. Mit Blumen geschmückte Särge waren in einer Halle in der Stadt East London aufgebahrt. Trauernde hielten Fotos der Gestorbenen in den Händen. Anwesende sangen und hielten Reden, während einige Familienangehörige tränenüberströmt in sich zusammensackten. Die Todesursache der Jugendlichen bleibt ein Rätsel.