Autofahrer und E-Biker in Tirol tödlich verunglückt

Zu zwei Verkehrsunfällen mit tödlichem Ausgang ist es am Freitagabend bzw. in der Nacht auf Samstag in Tirol gekommen. In Kühtai im Bezirk Imst kam in der Nacht ein 29-jähriger Pkw-Lenker ums Leben, nachdem er in einer Kurve über den Fahrbahnrand hinaus gekommen war und sich der Wagen überschlagen hatte. In Reith im Alpbachtal verunglückte am Freitagabend ein 37-jähriger E-Bike-Fahrer bei der Abfahrt vom Reither Kogel tödlich.