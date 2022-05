Mann stiehlt in Australien Auto samt Baby

Schreckmoment in Australien: Ein Mann hat Montagfrüh (Ortszeit) ein Auto mit einem vier Monate alten Säugling an Bord gestohlen. Die Mutter sei in Emzig, einem Vorort von Adelaide, kurz in ein Geschäft gegangen und habe dann zu ihrem Entsetzen sehen müssen, wie ein Dieb mit ihrem Wagen und ihrem Kind darin davonfuhr, berichteten australische Medien. Der mutmaßliche Täter wurde dann am frühen Abend festgenommen. Das Baby war schon zuvor unversehrt gefunden worden.